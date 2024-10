OM Mercato : Balotelli excité par son nouveau défi

Le Genoa va bel et bien relancer Mario Balotelli. Le vétéran était la priorité du coach Alberto Gilardino pour remplacer Vitinha. Le Portugais est muet depuis le début de la saison (0 but en 9 matches toutes compétitions confondues) et il vient de se blesser. Le Genoa a proposé un contrat jusqu'en juin 2025 à Balotelli.

"J'ai juste hâte"

L'ancien marseillais était à Gênes depuis ce matin pour passer la visite médicale et l'officialisation de son arrivée vient d'intervenir. "Je suis excité. Je n'ai pas très envie de parler, j'ai juste hâte de débuter cette nouvelle aventure au Genoa", a glissé l'attaquant.