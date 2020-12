OM – Mercato : Balotelli flambe pour ses débuts à Monza

Mario Balotelli est à nouveau un joueur de foot. Un an et demi après son départ de l'OM, l'attaquant italien, décevant avec Brescia la saison passée a inscrit son premier but en Serie B, ce mercredi, pour ses débuts avec Monza.

Il n'a mis que quatre minutes pour marquer !

Monza a fait tomber le leader, la Salernitana (3-0), et Super Mario en a profité pour montrer qu'il savait toujours faire trembler les filets, à 30 ans. Des débuts rêvés, donc. Balotelli n'a mis que 4 minutes pour ouvrir le score. Un but fêté avec l'ancien barcelonais Kevin Prince Boateng.