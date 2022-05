OM - Mercato : Bamba Dieng scelle son avenir

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Alors que l'attaquant de l'ASSE, Wahbi Khazri, était le grand favori pour le trophée UNFP du plus beau but de la saison de Ligue 1 pour son lob incroyable face à Metz (1-1), le 30 octobre dernier, c'est finalement l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng, qui a raflé la mise pour son superbe retourné acrobatique inscrit contre le RC Strasbourg (2-0), le 12 décembre dernier.

"Je serais à l'OM la saison prochaine"

Par ailleurs, Bamba Dieng, dont l'avenir à l'OM était quelque peu incertain, a scellé son futur lors de la cérémonie des trophées UNFP. "Je serais à l’Olympique de Marseille la saison prochaine", a déclaré le Sénégalais, qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club olympien.

"Il y avait @dimpayet17 qui me disait laisse...et je ne l'ai pas écouté" 😂



𝗖𝗵𝗲𝗶𝗸𝗵 𝗔𝗵𝗺𝗮𝗱𝗼𝘂 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗠𝗯𝗮𝗰𝗸𝗲 𝗗𝗶𝗲𝗻𝗴 remporte le titre du meilleur but de @Ligue1UberEats lors de #RCSAOM 😍🇸🇳

Félicitations 🔵⚪️ #TropheesUNFP #TeamOM pic.twitter.com/q885sWsY3q — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 15, 2022

Pour résumer Présent dimanche dernier lors de la cérémonie des trophées UNFP, Bamba Dieng a affirmé qu'il serait toujours à l'Olympique de Marseille la saison prochaine.

Fabien Chorlet

Rédacteur