OM Mercato : Benatia fait une énorme confidence sur la vente de Lodi

Désormais conseiller de Pablo Longoria à l’OM, Mehdi Benatia est revenu sur le Mercato d’hiver phocéen dans un entretien à son ami Samir Nasri pour le CFC… L’occasion pour l’ancien international marocain de clarifier les choses au sujet du départ de Renan Lodi en Arabie saoudite. Un départ qui n’était pas à l’initiative du club selon lui.

Lodi a poussé Gattuso à lui ouvrir la porte

« Pour nous, c’était simple : on ne voulait pas toucher à la base défensive … jusqu’à cette offre d’Al-Hilal pour Lodi. On en a parlé avec le président. On a dit : « non, on ne touche pas ». On a dit au coach qu’on ne vendrait pas derrière », assure Mehdi Benatia, qui poursuit :

« Malheureusement, le joueur l’a su par son agent et vous savez comment ça passe dans ces cas-là. Le salaire était trois à quatre fois supérieur… Il a attrapé le coach après le match de Thionville. Le coach l’a reçu. Il a dit : « Il y a cette offre qui est arrivée et apparemment vous ne voulez pas accepter ? Moi, je vais gagner quatre fois mon salaire. Il faut me laisser partir ! » Le coach, il nous attrape le lendemain avec le président et nous dit : « Moi, on vient me parler d’argent. Moi, je suis entraîneur de football, ça ne me plait pas. Je le fais jouer tous les matchs, c’est un titulaire mais s’il a la tête ailleurs, il faut le laisser partir. On ne peut pas garder un joueur à l’Olympique de Marseille qui n’est pas content d’être ici ».

Résultat : l’OM a ouvert la porte et Renan Lodi pour finalement s’attacher les services de Quentin Merlin (FC Nantes) et Ulisses Garcia (Young Boys de Berne).

.@MedhiBenatia révèle les coulisses du départ de Renan Lodi de l'OM 🗣️



Un entretien réalisé par @SamNasri19, ce soir à 19H30 dans le Canal Football Club sur CANAL+ 😍 pic.twitter.com/eFAwD9lDOS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2024

