OM - Mercato : Benedetto bloqué, on comprend mieux pourquoi !

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Les dirigeants de l’OM cherchent à vendre pour renflouer les caisses. Un attaquant pourrait quitter le club cet été. En effet, Dario Benedetto est très courtisé par Sao Paulo, l’entraîneur du club brésilien l’aurait même contacté.

Toutefois, selon le journaliste Marcelo Hazan, c’est une drôle d’opération qui se profile. Sao Paulo veut en effet récupérer l’attaquant argentin en prêt gratuit, l'OM devant même continuer à assurer une partie du salaire ! On comprend donc mieux pourquoi Pablo Longoria peine à boucler le dossier depuis plusieurs jours.

D'après @Marcelo_Hazan l'OM et São Paulo continuent de discuter pour Benedetto.São Paulo négocie un prêt gratuit d'un an avec option d'achat, plus prise en charge en partie du salaire de Dario Benedetto par l'OM. L'entraineur Hernan Crespo a déjà discuté avec Benedetto.