OM - Mercato : Benedetto contrecarre les plans de Longoria

Pas titulaire lors des deux matches de préparation qu'il a joués, Dario Benedetto a pourtant trouvé le moyen d'inscrire trois buts. Contre le Servette (3-1) jeudi, il a conclu d'une frappe croisée du gauche dans la surface et de près du droit, à chaque fois sur des services de De La Fuente, pour donner la victoire à des Phocéens rejoints par les Suisses dans le dernier quart d'heure.

Malgré cette réussite retrouvée, l'attaquant argentin est poussé vers la sortie. Selon La Provence, deux ans après son arrivée pour 14 M€, Pablo Longoria serait prêt à étudier toutes les possibilités (transfert sec, prêt) pour économiser son salaire. Le souci, c'est que Benedetto se sent bien à Marseille et qu'il n'est pas prêt à accepter n'importe quoi. Même pas un départ à Elche, dont il est pourtant actionnaire ! Et il ne veut pas non plus retourner en Amérique du Sud, même si le quotidien régional assure que Boca Juniors, son club de cœur, voudrait le récupérer mais ne dispose pas de fonds suffisants. Ça sent le casse-tête pour Longoria !

