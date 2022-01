OM - Mercato : Benedetto est arrivé en Argentine, retour imminent à Boca Juniors !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Deux ans et demi après son départ, Dario Benedetto va bien faire son retour à Boca Juniors. Alors que le club de Buenos Aires et l'Olympique de Marseille sont tombés d'accord pour son transfert en début de semaine, l'attaquant argentin est arrivé ce jeudi dans son pays natal, comme on peut le voir sur cette vidéo de TNT Sports Argentina.

Dans un entretien accordé ce mardi à la radio espagnole, Onda Cero, Dario Benedetto n'avait pas caché sa joie de revenir chez les Bosteros. "J'ai dit que je reviendrais à Boca Juniors d'une manière ou d'une autre et j'ai tenu parole : je serai toujours un fan de ce club et maintenant on m'a donné l'opportunité de revenir en tant que joueur dans le club que j'aime. Je veux chercher les minutes que je n'ai pas eues à Elche. Je continuerai à soutenir le club d'où je suis maintenant. Je suis content de mon passage à Elche, où j'ai appris beaucoup de choses, et en même temps je suis heureux de revenir dans le club que j'aime."

Pipa Benedetto ya aterrizó en Argentina para ser nuevo refuerzo de Boca 🔵🟡



Hoy se hará la revisión médica pic.twitter.com/XpdPeu1XbG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 20, 2022