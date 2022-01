OM - Mercato : Benedetto vend la mèche pour son retour à Boca Juniors

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Deux ans et demi après son départ, Dario Benedetto va faire son retour à Boca Juniors. En effet, comme annoncé ce lundi par RMC Sport, le club de Buenos et l'Olympique de Marseille sont tombés d'accord pour le transfert de l'attaquant argentin, actuellement prêté à Elche.

Dans un entretien accordé à la radio espagnole, Onda Cero, Dario Benedetto a vendu la mèche pour son retour chez les Bosteros. "J'ai dit que je reviendrais à Boca Juniors d'une manière ou d'une autre et j'ai tenu parole : je serai toujours un fan de ce club et maintenant on m'a donné l'opportunité de revenir en tant que joueur dans le club que j'aime. Je veux chercher les minutes que je n'ai pas eues à Elche. Je continuerai à soutenir le club d'où je suis maintenant. Je suis content de mon passage à Elche, où j'ai appris beaucoup de choses, et en même temps je suis heureux de revenir dans le club que j'aime."

