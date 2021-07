OM - Mercato : Benfica prêt à lâcher la piste Radonjic

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Ce serait un coup dur pour Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille. Lancé dans une refonte de l'effectif, le dirigeant espagnol a beaucoup dépensé et ce alors que la DNCG a sanctionné les mauvais comptes phocéens. Mais il espérait équilibrer la balance estivale en vendant plusieurs joueurs, dont Nemanja Radonjic. L'ailier serbe de 25 ans, qui a coûté 14 M€ à l'été 2018, n'a jamais justifié ce montant ni montré le moindre signe de progression.

Après son prêt de six mois, le Hertha Berlin n'a pas souhaité lever son option d'achat. Le Benfica Lisbonne, en revanche, semblait vouloir le relancer. Les trois grands quotidiens sportifs portugais avaient fait leur Une sur l'intérêt de Jorge Jesus, entraîneur des Encarnados, pour Radonjic. Mais le Serbe n'était visiblement pas le seul à figurer sur sa liste d'ailiers. En effet, on apprend ce soir que Valentino Lazaro est tout proche de s'engager avec le SLB. Il existe déjà des contacts avec son club, l'Inter Milan, pour l'arrivée de Joao Mario. Lazaro pourrait être inclus dans le deal. Et laisser donc Radonjic à Marseille…

O Benfica tá de olho em Valentino Lazaro, jogador do Inter que esteve emprestado ao Borussia M'Gladbach. O negócio pode ser fechado com um empréstimo com opção de compra. pic.twitter.com/sOkEt2dETq — João Das Transferências (@JooDasTransfer1) July 13, 2021