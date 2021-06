OM – Mercato : Bielsa détourne une piste de Longoria au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors que Konrad de la Fuente est aujourd'hui à Marseille pour s'engager avec l'OM, et que la presse espagnole fait état d'un possible prêt de Samuel Umtiti au clib phocéen, Marcelo Bielsa va lui aussi recruter blaugrana.

En effet, d'après Fabrizio Romano, le journaliste italien, Junior Firpo, que l'OM aurait approché il y a quelques semaines, va s'engager avec Leeds pour 15 M€. L'ancien joueur du Betis Séville était également sur les tablettes du Milan AC.

Leeds are set to sign Junior Firpo from Barcelona, confirmed. The agreement will be completed for €15m + add ons, final details then deal done. 🚨 #LUFC #FCB



AC Milan are currently out of the race as Barça prefer to sell Firpo on permanent deal, as reported by @tjuanmarti.