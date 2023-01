OM – Mercato : Bielsa en passe de signer son retour en Angleterre

La carrière de Marcelo Bielsa s'apprête à rebondir. Et un an après son éviction de Leeds United, l'an dernier, après avoir ramené le club en PL, l'ancien coach de l'OM devrait succéder à Frank Lampard à Everton.

Il est à Everton

Photos à l'appui, les tabloïds anglais montrent en effet que le technicien argentin est arrivé ce jeudi à Londres et qu'il va prendre la direction de Liverpool afin de s'engager avec les Toffees, 19es de PL.

PICTURE EXCLUSIVE: Marcelo Bielsa lands at Heathrow to step up talks with Everton over replacing Frank Lampard https://t.co/9fRSdNvtc9 pic.twitter.com/pziap7ruXg