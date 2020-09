OM - Mercato : Bielsa pourrait rendre un grand service au PSG !

Amis de la théorie du complot, en voici une bonne. Vous n'êtes pas sans savoir que le Qatar a des ramifications partout. Ainsi, le sponsor maillot du PSG, All, a accepté de surpayer pour s'afficher sur les poitrines des Parisiens depuis que le petit émirat en est devenu actionnaire. Eh bien, aujourd'hui, on apprend que Leeds United s'intéressait à un joueur que le PSG tient à vendre absolument, Julien Draxler. Or, Leeds United, c'est le club de Marcelo Bielsa mais c'est surtout une écurie que lorgne QSI, le fonds d'investissement déjà propriétaire de qui vous savez.

Un hasard ? Peut-être. Car après tout, les Qataris ne sont pas encore propriétaires du promu en Premier League et il est quasi impossible de dicter son recrutement à Marcelo Bielsa, comme Vincent Labrune et Doria pourraient en témoigner. Mais tout de même, ces contacts interpellent car Julian Draxler (26 ans) n'a rien fait de bon depuis son arrivée en France en janvier 2017… Cependant, l'Allemand est encore loin d'Elland Road.

La soupe est trop bonne à Paris…

En effet, l'Allemand n'a jamais caché que s'il était venu à Paris, c'était surtout pour le cadre de vie. Son statut de remplaçant ne le dérange pas tant que ça, du moment qu'il peut profiter des charmes de la capitale tout en bénéficiant d'un salaire colossal (7,2 M€ par an). Selon RMC, qui a révélé cette information, Draxler aurait l'intention d'aller au bout de son contrat, qui se termine en juin 2021. Marcelo Bielsa et Leeds devront donc patienter un an s'ils veulent recruter l'ancien de Wolfsburg. A moins que les Qataris n'aient un nouveau tour dans leur sac…