OM - Mercato : très bonne nouvelle pour Daniel Wass !

Daniel Wass (32 ans) pourrait être le mini Juninho de l’OM la saison prochaine. Comparé à la légende de l’OL par Christophe Jallet pour sa propension à tirer brillamment les coups-francs, l’international danois a très envie de signer à Marseille cet été. La réalité, pour le moment est moins simple puisque les dirigeants du Valence FC veulent le conserver la saison prochaine, conscients de posséder un vrai couteau suisse dans leurs rangs.

À ce titre, Super Deporte croit savoir que le club « Ché » n’a jusque-là reçu aucune offre pour Wass. Pablo Longoria pourrait très bientôt accélérer le mouvement tant le désir de recruter le joueur qu’il a connu en Espagne est présente. Le média local explique d’ailleurs que le club espagnol est prêt à discuter concernant un éventuel départ de son joueur afin d’éviter de le voir partir libre l’année prochaine.

L’autre bonne nouvelle est signée Kike Mateu. Invité hier soir sur le plateau d’El Chiringuito, le journaliste espagnol a laissé entendre que le Valence FC est aux abois aussi bien sportivement que financièrement parlant. Dans ce contexte, peut-il refuser une offre juteuse cet été ? Pas vraiment. Surtout, un joueur du calibre de Wass peut-il décemment avoir envie de rester dans un club aussi déstructuré et incapable de retrouver des ambitions ? Pas vraiment, là non plus. « Valencia, actuellement, ne fait rêver personne, a-t-il tonné. Nous sommes un club mineur, il faut le dire. » À l’OM d’en profiter.

💥 "El VALENCIA actual NO puede ILUSIONAR a NADIE"



😳 "Ahora mismo somos un CLUB MENOR" @kike_mateu, pesimista con los suyos en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/IAo47gf1T5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 28, 2021