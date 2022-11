L’OM recherche un attaquant au mercato hivernal. Comme l’a confirmé Pablo Longoria en conférence de presse, en début de semaine, les dirigeants du club phocéen entendent recruter un joueur offensif capable de tout sur tout le front de l’attaque d’Igor Tudor.

En janvier, si la piste qui sort du lot se nomme Marcus Thuram (25 ans), le profil de Ruslan Malinovski (29 ans) plaît toujours à Pablo Longoria. Une bonne nouvelle est même tombée en faveur de l’OM : il est clairement sur le départ cet hiver avec son coéquipier Jérémie Boga (25 ans).

« Malinovski et Jérémie Boga ne sont pas dans les plans de Gasperini et pourraient partir dès la fenêtre de transferts hivernale », affirme le spécialiste italien des transferts Nicolo Schira sur Twitter. Reste à en fixer le prix.

Ruslan #Malinovski and Jeremie #Boga are not in #Gasperini’s plans and they could leave #Atalanta during the winter #transfers window