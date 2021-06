OM - Mercato : bonnes nouvelles pour Pau Lopez et Cengiz Ünder

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L'Olympique de Marseille continue de multiplier les pistes sur le mercato estival. Tous les secteurs de jeu sont concernés, du poste de gardien à celui d’attaquant. Et deux joueurs de l'AS Roma attirent particulièrement l'oeil de Pablo Longoria. Il s'agit du portier espagnol, Pau Lopez, et de l'ailier droit turc, Cengiz Ünder.

Selon les informations de TuttoMercatoWeb, les discussions entre l'OM et le club italien seraient à un stade avancées. Un prêt pour les deux joueurs est évoqué. Ces deux dossiers pourraient être bouclés en milieu de semaine.

Méfiance tout de même car le Corriere dello Sport assure ce lundi que Pau Lopez voudrait rester à la Roma cet été.

📢🔵 Trattativa in fase avanzata per Pau Lopez 🇪🇸 e Cengiz Under 🇹🇷 dalla #Roma all'#OM: a metà settimana attese novità, si può chiudere. Le parti stanno cercando di definire la formula del prestito, il #TeamOM vuole garanzie per il futuro. @TuttoMercatoWeb