OM - Mercato : Boubacar Kamara rejoint Aston Villa (officiel)

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

En fin de contrat en juin prochain avec l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara, qui était annoncé tout proche de l'Atlético Madrid, rejoint finalement Aston Villa où il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en 2027.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @BoubaKamara_4 on a five-year contract! ✅