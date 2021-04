OM - Mercato : Boubacar Kamara se lâche sur son avenir, Sampaoli évoque le cas Thauvin

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Il était attendu au tournant. Pour parler de son avenir. Et Boubacar Kamara n'a pas usé de la langue de bois pour évoquer le prochain mercato estival. Bien au contraire. Lors du point-presse, qui s'est déroulé il y a quelques minutes, le joueur de l'OM s'est montré disert. Propos retranscrits par Le Phocéen.

"C'est plus le projet sportif qui va compter dans ma décision. Ca fait quatre ans que je suis ici, j'ai tout vécu. On se posera tous cet été et on réfléchira. Déjà, j'aimerais bien finir la saison et me poser cet été pour réfléchir à la suite. Moi, j'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où. Mais que ce soit clair, ce n'est pas la Ligue des Champions qui me posera un problème pour prolonger. Mon enfant, ma femme, ma famille, ça m'a beaucoup aidé. Cette stabilité à la maison me permet de me concentrer sur le football. Mes parents m'ont toujours dit de ne jamais oublier d'où je viens. Si j'ai été performant c'est aussi grâce à l'équipe, je ne joue pas seul sur le terrain."

Toujours à propos d'Europe, mais de Ligue Europa, Kamara a également donné son point de vue. Sur ce que pouvait espérer le club phocéen en fin de saison. "Oui, la Ligue Europa, c'est faisable. On a joué Lorient, Brest ça a été difficile, Nice on a pris une raclée, on sait que tous les matchs sont compliqués, le calendrier ne veut rien dire." L'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, a ensuite pris la parole. Et a également parlé mercato avec Kamara bien entendu et également le cas Florian Thauvin, libre comme l'air en fin de saison.

"Kamara ? Il y a des différents points de vue dans le foot qui sont déterminants. Le coach veut les meilleurs joueurs, le club veut gérer les contrats et le joueur veut connaitre sa situation. Ma position est de faire en sorte que Kamara reste, mais je n'ai pas le pouvoir total sur ça pour les raisons évoquées. Thauvin ? Il sort d'une saison difficile, il a connu une blessure importante. On espère qu'il va continuer dans le projet, mais la décision viendra de lui et son agent. D'un point de vue sportif on espère qu'il va continuer avec nous. Les joueurs prêtés sont étudiés tout comme ceux qui sont prêtés au club cette saison. Ceux qui auront le potentiel pourront rester avec nous la saison prochaine, les autres devront chercher un autre club".