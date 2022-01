OM - Mercato : Boubacar Kamara tiendrait déjà son offre de rêve pour l'été prochain !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

En discussions avec l'Atlético Madrid depuis quelques jours, Boubacar Kamara (OM) a poliment décliné l'approche du géant espagnol. Les Colchoneros, qui étaient rentrés en négociations avec le club phocéen et avaient formulé une première offre (5 M€ + bonus), n'insisteront donc pas sur le dossier.

Une situation qui n'arrange pas forcément l'OM, qui aurait sans doute apprécié que le Minot parte cet hiver et permette de rentrer une dizaine de millions d'euros. Il semblerait que l'ombre de Manchester United plane sur ce choix surprenant du milieu de terrain olympien.

En effet, comme le rapporte le journaliste Mercato italien Nicolo Schira, Boubacar Kamara aurait reçu une très belle offre contractuelle des Red Devils sur les derniers jours. De quoi le pousser à attendre sereinement d'arriver en fin de contrat au 30 juin prochain ?

#AtleticoMadrid are working to sign Boubacar #Kamara immediately: offered €5M + add-ons to #OlympiqueMarseille. Kamara has also received an important bid by #ManchesterUnited in the last days. #transfers