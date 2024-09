OM Mercato : c'est confirmé pour Ulisses Garcia !

Ce mercredi, L'Équipe a annoncé qu'Ilisses Garcia, placé dans le loft par l'Olympique de Marseille depuis le début de l'été, devrait être réintégré au groupe de Roberto De Zerbi dans les prochains jours.

Ulisses Garcia a bien quitté le loft !

Et nos confrères ne sont pas trompés puisque le latéral gauche suisse a fait son retour ce jeudi au sein du groupe pro de l'OM, comme on peut le voir sur les photos publiées par le club phocéen sur son site officiel. Ce qui veut dire que l'ancien joueur des Young Boys ne devrait pas quitter Marseille d'ici la fermeture du mercato estival dans tous les championnats et devrait redevenir la doublure de Quentin Merlin au poste de latéral gauche.

🔹Ulisses Garcia 🇨🇭 a fait son retour avec le groupe pro.#TeamOM pic.twitter.com/j0xzS5uI76 — Infos OM (@InfosOM_) September 6, 2024

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !