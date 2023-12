OM - Mercato : c'est confirmé pour une piste au poste de latéral gauche !

Alors que l'Olympique de Marseille cherche un latéral gauche cet hiver pour suppléer Renan Lodi, La Tribune Olympienne a fait état, le 2 décembre dernier, d'un l'intérêt des dirigeants marseillais pour le latéral gauche de Philadelphie, Kai Wagner, qui sera libre de tout contrat à partir du 1er janvier prochain.

L'intérêt de l'OM pour l'Allemand a été confirmé par le journaliste italien, Davide Masi, qui a révélé que Kai Wagner aurait récemment rencontré l'état-major olympien en vue d'une arrivée libre lors du mercato hivernal. Mais l'OM serait loin d'être seul dans ce dossier puisque des clubs anglais, allemands et de MLS seraient également intéressés pour récupérer gratuitement le joueur passé par Schalke 04. Toujours d'après Davide Masi, Kai Wagner devrait décider de son avenir après Noël.

