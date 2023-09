OM - Mercato : c'est officiel pour Meïté !

Comme l'a confirmé Pablo Longoria en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa, l'échange entre Bamo Meïté et Isaac Touré devrait être le dernier mouvement du côté de l'Olympique de Marseille en ce dernier jour du mercato estival. Il tardait à être officialisé par l'OM et Lorient mais c'est chose faite.

Alors qu'il devait être transféré et s'engager pour 5 ans, Meïté est finalement prêté. Avec option d'achat.

⌛️...𝚎𝚍𝚗𝚘𝚌𝚎𝚜 𝚎𝚛𝚎̀𝚒𝚗𝚛𝚎𝚍 𝚊𝚕 𝚊̀'𝚞𝚚𝚜𝚞𝙹 Le temps est écoulé : 𝗕𝗮𝗺𝗼 𝗠𝗲𝗶̈𝘁𝗲́ 🇨🇮 débarque du FC Lorient et complète l’équipage de l’ #OdysséeMassalia . pic.twitter.com/L0efqAGnyf

