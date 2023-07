OM - Mercato : c'est officiel pour Renan Lodi !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Attendu dès jeudi soir à Marseille après que l'OM et l'Atlético aient trouvé un accord pour son transfert, Renan Lodi a dû patienter jusqu'à vendredi matin pour poser le pied en Provence, suite à un souci d'avion. Mais le latéral gauche brésilien de 25 ans a bien débarqué en pleine fête nationale et a passé sa visite médicale dans la foulée. Sans surprise, celle-ci n'a pas posé de problème et le joueur a pu parapher son contrat, qui fait de lui la deuxième recrue estivale de l'OM.

Lucho Gonzalez le voit réussir à l'OM

Lodi, qui était prêté à Nottingham Forest la saison passée, a signé un bail de cinq ans avec l'Olympique de Marseille. Le club provençal va verser une indemnité de 13 M€ aux Colchoneros, qui en attendaient 20 au début des négociations et qui recevront 20% d'une future vente. L'ancien Phocéen Lucho Gonzalez, qui a connu Lodi à l'Athlético Paranaense, en a dit le plus grand bien et le voit réussir en France.

💥 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐨𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 🌊

Arrivé en provenance de l’Atletico Madrid, l’arrière gauche 🇧🇷 rejoint l’#OdysséeMassalia 🏛🔵⚪️ pic.twitter.com/iVVcdwmePu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 14, 2023

