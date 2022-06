OM – Mercato : c'est signé pour le chouchou de Pablo Longoria !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Pablo Longoria tient son nouveau directeur de football à l'OM. Comme annoncé par L'Equipe hier, il s'agit du catalan Javier Ribalta (41 ans), une pointure du monde du football que le président phocéen avait côtoyé lors de son passage à la Juventus de Turin.

Le journaliste italien Fabrizio Romano confirme que le nouveau dirigeant a bien signé son contrat ce vendredi et qu'une officialisation ne devrait plus tarder.

Dépeint comme « très avenant et gros travailleur » avec un œil aiguisé sur les jeunes talents, Ribalta aura pour mission de soulager Pablo Longoria dans son travail de recrutement.

Javier Ribalta has been appointed as new Olympique Marseille director. Full agreement now completed and official statement expected soon. ⚪️🔵 #OM