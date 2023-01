OM - Mercato : ça avance pour Ilic, sa victime à Marseille est déjà identifiée

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le dossier Ivan Ilic avance dans le bon sens à l’OM. Le milieu défensif du Hellas Vérone a beau avoir une cote élevée en Serie A, où il plaît aussi à la Lazio et à Naples, L’Équipe confirme que le club phocéen a un temps d’avance et est déjà proche d’un accord avec le joueur comme avec son club, autour de 15 M€ plus bonus.

Le Hellas, qui lutte pour son maintien, souhaite garder son milieu jusqu’à la fin de la saison et c’est justement ce que l’OM lui propose, puisqu’il signerait un contrat effectif seulement au 1er juillet. Si les discussions aboutissent, le Serbe pourrait passer sa visite médicale cette semaine à Marseille, car les dirigeants veulent sceller son arrivée, sans aucune condition suspensive qui pourrait laisser une porte entrouverte à la concurrence.

Dans le sens des départs, une arrivée d’Ilic même cet été pousserait un joueur au départ cet hiver : Pape Gueye. « Attendus aussi sur le chapitre des ventes, les dirigeants olympiens ne retiendraient pas Pape Gueye, lié au club pour encore 18 mois, si le milieu de terrain formé au Havre trouvait preneur cet hiver, explique le quotidien sportif. Mais, jusqu’ici, ils n’ont reçu d’offre pour personne. »