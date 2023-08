OM - Mercato : Marseille a perturbé une pépite de Ligue 1 !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

En conférence de presse, Régis Le Bris n’a pas nié que la titularisation de Formose Mendy (ex-Amiens) à la place de Bamo Meïté était la conséquence de la semaine agitée et des négociations avec l’OM : « L’actualité fait aussi que cette décision est apparue. La même jurisprudence a pu exister par le passé. Il y a eu quelque chose dans les 4-5 derniers jours qui pouvait perturber l’état d’esprit d’un joueur, d’une équipe d’une manière générale car tout est ouvert, c’est le football d’aujourd’hui… »

Le Bris n’a pas voulu aligner Meïté à cause de l’OM

Quant à savoir si Bamo Meïté sera encore Lorientais au 2 septembre prochain, le technicien n’a pas voulu s’avancer : « Il y a tellement de choses qui ne dépendent pas de moi, que je n’ai pas la réponse pour l’instant. Des discussions sont menées, il y a la position du coach, la position sportive, la position du joueur et de son entourage, il y a des opportunités qui peuvent se créer ou non. En fonction de cela, on prendra une décision très rapidement ».

Une seule certitude : Meïté ne bougera qu’il est remplacé, Régis Le Bris étant très clair sur ce point : « Ce que je peux dire, c’est que le nombre actuel de défenseurs me convient ». Faisant le point sur le dossier, RMC Sport rappelle que si Isaak Touré intéresse plus d'un club (Clermont, Nantes, Metz, Anderlecht, Burnley), c'est bien Lorient qui est en pôle mais les Merlus veulent un prêt quand l'OM aimerait un transfert croisé...

