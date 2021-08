OM – Mercato : ça s'accélère pour la priorité de Jorge Sampaoli !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Si l'OM n'a plus beaucoup de moyens à dépenser sur ce Mercato, Jorge Sampaoli appuie néanmoins sur la nécessité de recruter un latéral droit. Si possible en faisant revenir Pol Lirola (Fiorentina). Si l'on en croit le journaliste Mercato italien Nicolo Schira, le message passé à Frank McCourt lors de sa visite marseillaise de la semaine n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.

Du côté de la Toscane, on s'attend à recevoir dans les prochaines heures une nouvelle proposition de l'OM. Sans doute la dernière. Une offre très attendue par Pol Lirola, lequel est déjà d'accord avec le club phocéen et prêt à revenir sur la Canebière où il a gardé sa maison.

Les discussions portent sur un nouveau prêt avec option d'achat obligatoire fixée aux alentours de 12 M€. Un nouveau paiement différé pour un OM qui pourrait se retrouver en grande difficulté en cas d'échec dans la course à la C1...

#Fiorentina are waiting the new bid of #OlympiqueMarseille (expected in the next hours) for Pol #Lirola, who has agreed personal terms with #OM and pushing to return to #TeamOM. Talks ongoing for a loan with obligation to buy around €12M. #transfers @violanews