OM - Mercato : ça s'agite à Turin dans le dossier Milik

C'est le temps des rumeurs. A l'OM et ailleurs. Cette fois, néanmoins, le dossier en question traîne depuis des semaines. Sans qu'on puisse se convaincre, réellement, que le club phocéen laisse filer son attaquant de pointe, Arkadiusz Milik. Certes, le Polonais n'est pas au niveau de la saison dernière. Mais Sampaoli manque de solutions devant et on doute que les dirigeants marseillais fassent une opération financière sans récupérer un ou deux éléments en contrepartie.

Voici pourquoi, sans doute, la dernière rumeur au sujet de Milik retient l'attention. En effet, et cela a été avancé par Sky en Italie, la Juventus Turin utiliserait les grands moyens pour récupérer Milik et voudrait mettre de l'argent plus un joueur, à savoir Kaio Jorge, pépite brésilienne âgée de 19 ans qui n'a pas encore convaincu de l'autre côté des Alpes.

Peu probable que Longoria et Sampaoli prennent un tel risque. Alors qu'une qualification en C1 est envisageable pour les joueurs de l'OM. Le dossier reste donc ouvert et à suivre.