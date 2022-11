OM – Mercato : ça s'agite pour Luis Suarez, l'ASSE sur un défenseur marseillais !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Mécontent de son temps de jeu et désireux de retourner en Liga, Luis Suarez a plusieurs pistes de rebond. En effet, comme révélé il y a quelques jours, le Colombien plait à Cadix et Elche, deux clubs de bas de tableau en Espagne. D'après Estadio Deportivo, il faut rajouter le Real Valladolid (12e de Liga) à cette liste.

Si l'OM ne fera pas de cadeau pour un joueur acheté 10 M€ en juillet, le club de la banlieue de Madrid dispose d'un gros atout dans sa manche pour convaincre Luis Suarez : Fran Sergio, l'homme qui avait fait venir Suarez à Grenade il y a deux ans.

L'ASSE tentée par un prêt d'Isaak Touré (OM) ?

Concernant le dossier Isaak Touré, ça bouge aussi ! Si l'ancien Havrais s'accroche et caresse encore l'espoir de bousculer la hiérarchie défensive, le joueur de 19 ans dispose de trois pistes en Ligue 1 et en Ligue 2 pour glaner du temps de jeu en prêt. Selon le site JeunesFooteux, le SCO Angers, le FC Metz et l'ASSE aspirent tous à accueillir le colosse marseillais (2m02), sous utilisé par Igor Tudor en Ligue 1 cette saison (5 apparitions, 65 minutes jouées).