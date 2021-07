OM - Mercato : ça se bouscule pour Benedetto, filon épuisé pour Coutinho ?

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Pas un jour ne passe sans que l’OM ne cherche à dynamiter le mercato. Déjà nanti de huit recrues cet été, le club phocéen compte bien continuer sur sa lancée flamboyante mais devra dégraisser pour parvenir à ses fins. Dario Benedetto pourrait être le prochain sur la liste des départs. Alors que Sao Paulo pourrait l’accueillir cet été, Nicolo Schira nous apprend aujourd’hui que Fenerbahçe est sur les rangs pour recruter l’attaquant argentin.

De son côté, le dossier Philippe Coutinho semble arriver à son terme. Mundo Deportivo fait un listing des joueurs sur le départ du FC Barcelone au mercato et évoque le milieu offensif brésilien en expliquant que le financement de l’OM ne devrait pas suffisant pour l’attirer dans ses filets cet été.

Pour mémoire, Coutinho percevrait plus de 20 millions d'euros par saison, soit plus de trois fois le salaire de Kevin Strootman ! Dernière solution : que le Barça accepte de prendre en charge plus de deux tiers de son salaire. Difficile à croire quand on sait que le club catalan est en pleine opération dégraissage pour prolonger Lionel Messi.