OM - Mercato : ça se complique avec Boca Juniors pour Benedetto

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Ce samedi, le quotidien sportif argentin Olé fait le point sur le mercato de Boca Juniors. Et constate que les Xeneizes ont pris beaucoup de retard par rapport à leurs rivaux historiques comme River Plate, le Racing ou Independiente. Notamment dans le dossier de l'attaquant, vital pour eux. La piste principale se nomme toujours Dario Benedetto mais les négociations entre le directeur du football, la légende Juan Roman Riquelme, et le joueur ainsi que l'OM n'avancent pas vraiment.

Le premier problème vient de Benedetto lui-même. Si l'Argentine lui manque et si Boca est son club de cœur, l'attaquant sait aussi que revenir au pays signifie faire une croix sur un salaire important. Et ça, visiblement, ça le fait réfléchir, lui qui vient d'une famille pauvre, qui a perdu son père joueur et qui n'est arrivé en Europe qu'il y a deux ans. L'autre problème, ce sont les négociations entre Boca et l'OM. Les Bosteros voudraient un prêt, ce que Pablo Longoria pourrait accepter. Mais Olé explique qu'il y a un mais... Est-ce que le président phocéen voudrait inclure une option d'achat ? Ou que Boca prenne une partie du salaire à sa charge ? Mystère. Le plus important étant donc que Benedetto est encore loin de la Bombonera...

La llegada de Darío Benedetto a Boca parece estar atada a la salida de Lisandro López a Xolos. Y de esa manera llegaría Figal al equipo de Battaglia. Es la cadena que al menos dejan leer. — Gonzalo De Feliche (@GonzaDeFeliche) January 8, 2022