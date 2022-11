OM – Mercato : ça se complique déjà sérieusement dans le dossier Crespo

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Comme révélé par la presse turque, l'OM s'est positionné sur le milieu de terrain portugais Miguel Crespo (Fenerbahçe, 26 ans), un « 6 » né à Lyon et qui pourrait rendre de fiers services en cas de départ conjugués de Pape Gueye et Gerson cet hiver.

L'agent de Miguel Crespo ouvre la porte... à Naples

Pour le Crespo du Fener, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec son club, il faudra cependant batailler avec quelques clients. Le site Calcio Napoli 24 nous apprend notamment que Naples est aussi sur les rangs pour la sentinelle du club stambouliote... Et son agent, Domingos Lopes, est plus que tenté par l'option Série A.

« Il a acquis de l'expérience en Turquie. Il peut se faire une place dans des équipes importantes en Italie. Il est heureux à Fenerbahçe, mais il a de grandes ambitions. Je n'ai encore parlé à personne de Naples. Je ne sais pas s'il y a eu une rencontre entre Napoli et Fenerbahçe. Napoli est un grand club intéressant. Vous ne pouvez pas dire non », a lâché le conseiller de Miguel Crespo au média transalpin. Sans aucune Coupe d'Europe à offrir sur la deuxième partie de saison, Pablo Longoria et l'OM vont devoir être persuasifs...