OM - Mercato : ça sent bon dans les dossiers Harit et Saliba !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

L’OM a montré qu’il avait de la ressource. Menés au score par le FC Nantes mercredi au Vélodrome, les hommes de Jorge Sampaoli ont finalement réussi à égaliser par deux fois avant de prendre un avantage définitif en seconde période (3-2). Grâce à ce succès aux forceps, l’OM a pris ses distances dans la course à la prochaine Ligue des champions.

Justement, ce ticket prestigieux devrait être déterminant en vue du mercato estival, dans le cas de figure où le « litige Pape Gueye » soit évidemment réglé. Selon Mohamed Toubache-Ter, les dossiers Amine Harit (24 ans) et William Saliba (21 ans) pourraient être bouclés en ce sens.

« Ça sent bon Harit et l’OM. Ça sent bon Saliba et l’OM en cas de qualification en LDC. Longoria travaille bien, doucement mais sereinement, affirme l’insider sur Twitter. Le board olympien est confiant et il y a une envie réciproque ! Harit c’est cadeau pour l’OM vu le tarif. La manne que peut engendrer une qualification en LDC est hyper importante… et ce sont des joueurs qui veulent vraiment rester à Marseille, ce qui est une donnée importante. »

Bastien Aubert

Rédacteur