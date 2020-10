OM - Mercato : Caleta-Car a bloqué l'arrivée d'un buteur prolifique

Hier, André Villas-Boas et Pablo Longoria étaient présents à la conférence de presse de présentation de Michaël Cuisance. L'entraîneur et le head of football de l'OM ont semblé sur la même longueur d'ondes au moment de commenter le mercato de leur club, le Portugais y allant même d'un petit tacle à l'encontre de L'Equipe. Mais s'ils sont satisfaits, les deux hommes regrettent tout de même de ne pas avoir pu ficeler l'arrivée d'un latéral droit et d'un attaquant.

Ça a bloqué au niveau du salaire

Pour ce dernier poste, Téléfoot assure que les décideurs marseillais ont contacté le buteur de West Ham Sébastien Haller. L'ancien international Espoirs français de 26 ans était poussé vers la sortie par les Hammers, où il a inscrit 12 buts en 40 matches, dont 7 la saison dernière. Le club londonien était ouvert à l'idée d'un prêt, ce qui aurait arrangé l'OM.

Là où les négociations ont bloqué, c'est que le club provençal ne pouvait pas prendre à sa charge l'intégralité du salaire du joueur. Il aurait fallu que West Ham accepte d'en prendre une partie. Mais les Hammers n'ont pas voulu. Peut-être auraient-ils fait preuve de meilleure volonté si Duje Caleta-Car avait accepté de s'engager avec eux, comme il en a été question dans les dernières heures du mercato…