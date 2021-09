OM - Mercato : Caleta-Car a repoussé un autre club étranger !

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Quand ça devient chaud dans les dernières heures du mercato, rien de tel que de se tourner vers ses anciens employeurs. Contraint de vendre un joueur pour finaliser d'autres arrivées, telle celle d'Amine Harit, le président de l'OM, Pablo Longoria, tente tant bien que mal de vendre son défenseur central Duje Caleta-Car.

Mais le Croate, qui vient tout juste d'être papa, ne veut pas aller n'importe où. Il a refusé Wolverhampton et, selon le journaliste du Phocéen Jérémy Attali-Pietri, il aurait également dit non à Valence ! Selon ses agents, il souhaiterait évoluer dans un club jouant les premiers rôles de son championnat et prenant part à une compétition européenne. Pas le cas des Wolves ou des Ché. Tant pis pour la piste valenciane, bien connue de Longoria, qui y a travaillé avant d'arriver à Marseille !

Dans la dernière ligne droite du mercato, l'OM a trouvé un accord avec Valence pour le transfert de Caleta-Car. Sportivement, le joueur n'est pas convaincu. Le mercato de l'OM est clairement bloqué #OM #TeamOM — Jérémy Attali-Pietri (@JeremyAttali) August 31, 2021