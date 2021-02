OM – Mercato : Caleta-Car beau joueur après avoir loupé l'énorme opportunité Liverpool

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

A la veille de la clôture du Mercato hivernal, Duje Caleta-Car n'attendait que le top de l'OM pour prendre un jet privé en direction de Liverpool et aller relever un challenge énorme chez les Reds. Seulement, faute de remplaçant trouvé à temps, Marseille a bloqué son défenseur qui en a logiquement été affecté.

Mais Caleta-Car est visiblement aussi élégant sur le terrain qu'en dehors. Devant la presse, le défenseur croate s'est rangé sans problème derrière la décision de son club, assurant même qu'elle était collective. « J'ai reçu une offre de la part de Liverpool. C'était un honneur pour moi de savoir qu'un tel club voulait de moi. Nous avons décidé avec le club que j'allais rester. L'OM est aussi un grand club et j'ai encore beaucoup de progrès à faire ici », a confié le défenseur dans des propos relayés par RMC.

Caleta-Car assure être bien à Marseille

Pourtant, le défenseur marseillais aurait de quoi regretter son choix au vu du contexte très tendu à Marseille. Mais encore une fois, Caleta-Car s'en est sorti avec classe. « J'étais vraiment très heureux de recevoir une offre de leur part. Liverpool est un des plus grands clubs du monde. Cela aurait pu être un grand pas dans ma carrière, mais je suis bien à Marseille qui est aussi un grand club et on verra ce qui peut se passer », a conclu le défenseur.