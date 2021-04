OM - Mercato : une piste tombée du ciel pour Caleta-Car ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Samedi dernier, Duje Caleta-Car a vécu un calvaire sur la pelouse de Montpellier. Mal aligné sur la première action, moins de soixante secondes après le coup d'envoi, a été impliqué sur l'ouverture du score des Héraultais. Il a ensuite été plusieurs pris dans son dos par Delort et Laborde, avant de se faire expulser après l'heure de jeu pour un pied levé sur un adversaire. Une prestation catastrophique, à l'image des performances du Croate depuis janvier.

Il semblerait que l'ancien joueur du Red Bull Salzbourg ait très mal vécu son transfert avorté à Liverpool lors de la fenêtre hivernale. Déjà qu'il n'a jamais réellement convaincu depuis son recrutement à l'été 2018 pour 19 M€, il touche vraiment le fond actuellement alors que Jorge Sampaoli aligne un schéma à trois centraux sensé lui convenir.

Mais, bonne nouvelle pour lui et pour l'OM, l'intérêt de Liverpool serait toujours d'actualité. Selon le Liverpool Echo, généralement bien informé sur les Reds, Jürgen Klopp apprécierait ses qualités dans le domaine aérien ainsi que ses relances longues et le fait qu'il ne soit presque jamais blessé, lui qui a vécu une saison 2020/21 horrible à ce niveau avec les blessures de tous ses défenseurs. Liverpool aura forcément les moyens de signer un gros chèque cet été, susceptible de renflouer les caisses phocéennes.

