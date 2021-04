OM - Mercato : Caleta-Car encore frustré par Liverpool ?

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Il y a des moments comme ça, où rien ne va. Duje Caleta-Car traverse ce type de périodes où les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Expulsé à Montpellier (3-3) pour une semelle sur un adversaire, le défenseur croate a écopé de deux matches de suspension qui ont vu l'Olympique de Marseille battre Lorient (3-2) puis Reims (3-1) et s'en sortir défensivement. Et puis, concernant son avenir, la presse anglaise l'a un peu plus plombé ce samedi…

The Guardian annonce en effet que les Reds devraient recruter Ibrahima Konaté (RB Leipzig) pour une somme comprise entre 30 et 35 M€ durant l'été. Les hommes de Jürgen Klopp ont connu une incroyable cascade de blessures cette année dans ce secteur de jeu, Virgil van Dijk ayant été absent quasiment toute la saison alors que Joe Gomez manque lui aussi depuis de longues semaines. L'entraîneur allemand veut recruter un troisième défenseur central pour la saison prochaine.

Il appréciait le jeu long, la robustesse et la bonne lecture de jeu de Caleta-Car. Mais il préfère de toute évidence Konaté. Le Marseillais peut donc oublier cette piste, pour la deuxième fois en quatre mois. Vu comme il a eu du mal à digérer son transfert avorté à Anfield cet hiver, on espère pour lui qu'il encaissera mieux cette fois-ci. Pablo Longoria, qui compte sur sa vente pour remplir les caisses, va devoir lui dénicher un autre point de chute !

Ibrahima Konate to Liverpool? 🔜



The Guardian reports the RB Leipzig defender is set to move to Anfield in a £30.5m deal pic.twitter.com/r9Ubv6qI37