OM – Mercato : Caleta-Car tout proche de filer à l'anglaise !

Ce n'est pas un scoop : Duje Caleta-Car n'entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli à l'OM, et l'Argentin le pousse vers la sortie. Selon Nicolo Schira, une porte de sortie est sur le point d'être trouvée, et non des moindres puisque le Croate devrait s'engager avec Tottenham. Un accord est proche d'être trouvé pour un contrat jusqu'en 2026, selon le spécialiste des transferts italien.