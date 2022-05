OM - Mercato : Cardoze annonce que Sampaoli va rester et que Saliba pourrait faire de même

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Alors que le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, Jacques Cardoze, était l'invité ce lundi matin de France Bleu Provence, il lui a été demandé si Jorge Sampaoli serait toujours l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. "Jorge Sampaoli a dit qu'il le souhaitait donc il n'y a pas de raison de penser qu'il en serait autrement", a-t-il répondu.

"Pour le moment, Saliba n'est pas parti"

Jacques Cardoze s'est également exprimé sur le mercato estival et notamment le dossier William Saliba. "Pour le moment, William Saliba n'est pas parti. Il a dit lui-même qu'il avait très envie de rester et il faut laisser Pablo travailler et négocier tout ça. On se renforcera avec de bons joueurs. Pablo Longoria a toujours été très clair là dessus : il vise des jeunes joueurs qui sont en capacité de s'améliorer et de se bonifier avec Jorge Sampaoli et avec des joueurs séniors comme Dimitri Payet. C'est principalement cela qu'il voudra faire."

🔵⚪ Quel effectif pour l'OM en Ligue des Champions ? Saliba "n'est pas parti", "Sampaoli a dit qu'il souhaitait rester", @JacquesCardoze fait le point sur @bleuprovence @francebleusport @TeamOM_Officiel https://t.co/56RPXkpmgi — France Bleu Provence (@bleuprovence) May 23, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur