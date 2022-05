OM – Mercato : Cardoze se paye l'agent de Kamara

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Quelques heures après l'annonce du départ de Boubacar Kamara à Aston Villa, lundi, Jacques Cardoze, directeur de communication de l'OM dans l'émission Virage Marseille sur BFM Marseille, a chargé les agents du joueur. « Je crois pouvoir dire aujourd’hui qu’il y avait trois propositions de contrat, avec des formules très différentes, dont une où le salaire était très très élevé, a expliqué Cardoze. Kamara a été respecté par Pablo Longoria, respecté par le club. Ce que je peux vous révéler, c’est que le jour de Noël, Pablo Longoria a reçu un coup de téléphone de l’agent de Kamara lui promettant qu’il ne partirait pas libre ».

Et à lui d'ajouter : « Ça n’a rien à voir avec le joueur, il a fait une saison remarquable jusqu’à la dernière minute. Mais d’un point de vue club, on est forcément déçus. »

Laurent HESS

Rédacteur