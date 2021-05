OM - Mercato : ce club pressant de L1 qu'a refusé de rejoindre Florian Thauvin

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Dans la petite histoire OM-OL, Florian Thauvin vient de trou er sa place. Et ce au travers de propos accordés aux site officiel du club phocéen lors d'un échange avec Eric Di Meco. Thauvin, qui comme vous le savez a rejoint le Mexique et les Tigres d'André-Pierre Gignac, aurait pu rester en Ligue 1. Notamment parce que l'Olympique Lyonnais du président Aulas faisait le forcing.

Explications. "Oui, j'ai eu la possibilité d'aller à Lyon, mais je ne me sentais pas capable de faire ça. Quand t'es Marseillais un jour, t'es Marseillais pour toujours. Devoir affronter Marseille, c'est aussi quelque chose tu prends en compte. J'avais la possibilité de rester en Europe, d'aller dans les clubs rivaux. Mais je n'avais pas forcément envie de ça. Je fais les choses avec le coeur. Quand j'échange avec un club et ses dirigeants, il faut que je ressente quelque chose. C'est ce qu'il s'est passé lors de mon entretien avec les Tigres. Disons que ça tombe bien que ce ne soit pas si proche et que je n'aie pas à affronter l'OM".