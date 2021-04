OM - Mercato : cet argument qui pourrait convaincre Thauvin de rester

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

On sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne. A l'heure où il voit son contrat avec l'Olympique de Marseille arriver à expiration, Florian Thauvin hésite toujours à la suite à donner à sa carrière. Il y a plusieurs mois, quand Jacques-Henri Eyraud était encore aux commandes, il était certain de partir car il ne l'appréciait pas. Mais maintenant que Pablo Longoria, avec qui il s'entend bien, est président, les choses ont évolué.

Un contrat longue durée

Selon RMC, qui a fait le point hier soir sur les gros chantiers de l'OM à l'intersaison, Thauvin possèderait deux propositions écrites de clubs étrangers (AC Milan ? FC Séville ?). Mais il se poserait des questions sur la pertinence de repartir à l'étranger après son catastrophique passage à Newcastle lors du deuxième semestre 2015.

A Marseille, il évoluerait dans un cadre connu, où il a ses repères même s'il est très critiqué par les supporters en ce moment. Et surtout, Pablo Longoria serait prêt à lui offrir un contrat longue durée, ce qui ne serait pas le cas des clubs étrangers. A 28 ans, Florian Thauvin, qui vient d'être papa, pourrait envisager de conclure sa carrière à l'OM, ce qui ne serait pas pour lui déplaire, lui qui a toujours été un supporter du club.