OM - Mercato : cette recrue qui aurait calmé Villas-Boas...

Depuis le début d'après-midi, impossible de ne pas savoir que Pablo Longoria a trouvé le remplaçant numérique de Morgan Sanson. Et pour cause, c'est la venue du milieu de terrain du Celtic Glasgow qui a provoqué le coup de sang de Villas-Boas encore conférence de presse et le fait qu'il présente sa démission. Le joueur en question s’appelle Olivier Ntcham (24 ans) et avait déjà été tenté par l’OM à l’été 2019. Prêté par le Celtic Glasgow, il vient renforcer l’entre-jeu mais n’était clairement pas la priorité du directeur sportif du club phocéen.

« Le joueur, sous contrat jusqu’en 2022 avec le Celtic, n’était pas dans les premiers choix de Longoria, c’est une certitude, tranche L’Équipe ce mardi. Depuis le départ de Sanson mi-janvier, le il a attaqué beaucoup de milieux avant lui sans succès. »

Longoria à fond derrière Mady Camara

Sont cités Lovro Madjer (23 ans), Mahmoud Dahoud (25 ans), Francis Coquelin (29 ans), Angelo Fulgini (24 ans), Imran Louza (21 ans) et Amine Adli (20 ans). France Football rajoute un nom dans cette liste non exhaustive : Mady Camara. Le milieu guinéen de l’Olymoiakos, qui avait brillé face à l’OM cette saison en C1, plaisait beaucoup à Longoria. Les deux parties avaient même pris contact. Le club phocéen souhaitait se faire prêter l’ancien joueur d’Ajaccio (23 ans) mais la somme demandée par le club grec aurait refroidi considérablement les envies phocéennes.