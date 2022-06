OM - Mercato : Cho, Bayo, Luis Henrique... le marché prend feu en attaque !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM n’a pas le temps. Qualifié en Ligue des champions, le club phocéen doit encore franchir l’obstacle incarné par la DNCG pour lancer vraiment son mercato estival. On sait déjà que Pablo Longoria s’affaire en coulisses pour prolonger Jorge Sampaoli et lui offrir un effectif de qualité. Pour ce faire, le président de l’OM lui a fait valider la poste menant à Mohamed-Ali Cho, qui devait être vendu cet été par Angers pour un montant d’environ 15 millions d'euros. Problème : L’Équipe fait savoir que le club phocéen peine à convaincre le milieu offensif du SCO. Le joueur de 18 ans étudie ses options et a également de nombreuses pistes à l'étranger : Betis Séville, Tottenham, Milan AC et Salzbourg.

En parallèle, Mohamed Bayo a été supervisé en fin de saison par l’OM et a réaffirmé son envie de quitter Clermont cet été. « J’ai besoin d’un nouveau projet pour connaître mes limites. Je dois savoir quel est mon vrai niveau, a-t-il affirmé dans le quotidien sportif. J’ai envie de réussir et de montrer mes qualités aux yeux du monde. L’Angleterre et l’Allemagne m’attirent, je les regarde souvent. Ce n’est pas moi qui décide, on verra bien, mais ce sont des championnats dans lesquels j’aurais envie de jouer. Je veux prendre mon temps pour choisir. Je veux un projet où je me sens vraiment bien. J’ai envie de me sentir important et d'apporter un plus au club où je vais aller. Le sportif, c’est ce qui compte le plus. Je ne vais pas aller vers un projet où on me propose simplement de gagner beaucoup d’argent. Pour l’instant, je n’ai rien de concret mais des discussions sont forcément là. »

Au rayon des départs, Luis Henrique pourrait prendre la tangente à l’OM, lui qui ne compte pas vraiment dans les plans de Sampaoli la saison prochaine. Selon La Provence, un prêt ou même un transfert définitif serait à l’étude dans l’esprit de ses dirigeants. Le milieu offensif (20 ans) aurait en cas repoussé l'idée émise par des clubs brésiliens de le voir revenir au pays, lui qui aimerait continuer en Europe. Reste à lui trouver un point de chute satisfaisant pour toutes les parties concernées.

Selon @laprovence, Luis Henrique, malgré son attachement à l'#OM serait résolu à changer d'air cet été et son agent travaille en ce sens. Pour un prêt ou un transfert définitif ? Le joueur veut poursuivre sa carrière en Europe. Il aurait des touches, dans d'autres championnats. — OManiaque (@OManiaque) June 2, 2022

Pour résumer Si l’OM doit encore apporter des garanties à la DNCG en vue du mercato estival, plusieurs dossiers pourraient bientôt se débloquer sous la houlette d’un Pablo Longoria au four et au moulin au rayon des arrivées mais aussi des départs.

Bastien Aubert

Rédacteur