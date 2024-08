Avec Elye Wahi, l'OM aurait enfin trouvé son nouveau numéro 9. Le club olympien serait tout proche de parvenir à un accord avec le RC Lens pour le transfert de l'international Espoirs français pour un montant de 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus et un pourcentage sur la plus value en cas de future revente.

L'OM est loin d'avoir fini son recrutement en attaque !

D'après le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, et le compte Twitter @Adammser, toujours bien informé sur le club phocéen, la probable arrivée d'Elye Wahi à Marseille signerait la fin de la piste menant à l'avant-centre d'Arsenal, Eddie Nketiah. Toujours d'après l'insider de l'OM, les dirigeants marseillais aimeraient idéalement recruter, en plus d'Elye Wahi, deux autres joueurs sur le plan offensif d'ici la fin du mercato estival.

ℹ️ L’OM aimerait idéalement faire encore 2 recrues sur le plan offensif après l’arrivée de Wahi. https://t.co/eHvPSDNXWb — Adam 🇵🇸 (@Adammser) August 12, 2024