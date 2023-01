OM - Mercato : Clauss a tranché pour son avenir !

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Jonathan Clauss à l’Atlético Madrid ? C’est non ! Arrivé à l’OM cet été en provenance du RC Lens, l’international français est auteur d'un bon début de saison avec un but et de 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Pisté par les Colchoneros dans cette fin de mercato, le piston droit se sent bien à Marseille, il n’aurait pas l’intention de rejoindre l’Atlético Madrid selon les informations de Canal +.

Madrid continue de pousser !

Malgré la volonté de Jonathan Clauss de rester à l’OM, le club de la capitale espagnole continue de pousser pour tenter de convaincre le joueur et le club qui n’est pas vendeur. Ce dimanche, selon les informations de l’Equipe, l'Atlético de Madrid aurait transmis aux Phocéens une nouvelle offre de prêt avec une option d'achat à hauteur de 12 millions d'euros. Si les dirigeants espagnols espèrent convaincre leurs homologues marseillais avec cette proposition, pas sûr que Pablo Longoria soit d’accord avec ce montage financier. De plus Jonathan Clauss n’a pas l’air d’être chaud de partir…