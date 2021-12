OM - Mercato : concurrence avec Boca Juniors pour un rêve de Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Samedi prochain, ce sera l'ouverture du marché des transferts hivernal. Mais ce sera également le moment où les clubs pourront officiellement négocier avec les joueurs libres au terme de la saison. Le Real Madrid va se jeter sur Kylian Mbappé et l'OM va tenter sa chance pour Arturo Vidal. Le milieu de terrain chilien entre en effet dans le dernier semestre de son bail à l'Inter Milan. Il n'a aucune intention de prolonger et les Nerazzurri n'ont aucune envie de le conserver. Tout bénef' pour ses courtisans.

Pour autant, l'Olympique de Marseille n'aura pas le champ libre pour ce chouchou de Sampaoli, connu en sélection du Chili. En effet, Boca Juniors serait aussi très intéressé par son recrutement, selon le quotidien espagnol AS, de même que l'Atlético Mineiro. Et le souci pour l'OM, c'est que les clubs sud-américains seraient prêts à payer son gros salaire, contrairement aux Phocéens. Le principal avantage de ces derniers résidant le fait de jouer dans un championnat plus compétitif et de peut-être disputer la Champions League l'année prochaine.

🔹Jorge Sampaoli serait toujours intéressé à l’idée de récupérer Arturo Vidal 🇨🇱 (34 ans) libre de tout contrat à l’issue de la saison. (@diarioas)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/7tJFK3Y2DV — MercatOM (@mercat_om) December 26, 2021