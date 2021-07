OM - Mercato : concurrence de dernière minute pour Saliba ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L'arrivée de William Saliba à l'Olympique de Marseille n'était plus qu'une question d'heures. La seule chose qui faisait encore parler était la question de la présence d'une option d'achat dans le contrat de prêt. Hier, certains avançaient qu'il y en avait une à 10 M€, ce dimanche, d'autres assurent qu'Arsenal ne veut pas qu'il y en ait.

Mais d'Angleterre arrive une nouvelle rumeur, pas très rassurante pour l'OM : deux clubs anglais, Southampton et Newcastle, se seraient proposés pour accueillir l'ancien Stéphanois la saison prochaine. Or, Arsenal préfèrerait depuis le début que Saliba se familiarise à la Premier League plutôt que de s'ébrouer dans une Ligue 1 qu'il connait déjà. Les Saints et les Magpies peuvent-ils remettre en cause son prêt à l'OM ?

Southampton and Newcastle are pushing hard to sign William Saliba, but the player wants to join Marseille.



(via @Santi_J_FM) — Transferchanger (@TransferChanger) July 4, 2021