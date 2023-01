OM - Mercato : coup de théâtre dans le dossier Vitinha !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Après avoir attiré Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame) et Azzedine Ounahi (SCO d'Angers), Pablo Longoria porte tous ses efforts sur le recrutement d'un attaquant lors de ces dernières heures du mercato. Cela afin de soulager un Alexis Sanchez qui s'est sacrifié lors de la première partie de saison mais qui n'aime pas évoluer à ce poste. Et qui rendrait de plus grands services un cran plus bas. Le président de l'OM avait ciblé le jeune buteur de Braga Vitinha (22 ans). Mais très rapidement, le Sporting a fait savoir qu'il n'entendait pas accepter une offre inférieure à la clause libératoire (30 M€) de l'attaquant.

Un premier club anglais, Southampton, a accepté dès hier de payer les 30 M€ pour Vitinha. Mais le joueur, même s'il avait donné son accord aux Saints, était davantage chaud pour jouer les premières places de Ligue 1 que le maintien en Premier League. Il restait donc un semblant de suspense pour cette dernière journée du mercato. Seulement, le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi a annoncé hier soir que Brighton avait aussi accepté de payer la fameuse clause. Les Seagulls réalisent une excellente saison. Ils ont éliminé Liverpool de la Cup (2-1) dimanche et sont 6es de Premier League. Un challenge sportif qui devrait emporter l'adhésion de Vitinha et mettre un terme à cette piste du côté de Marseille...