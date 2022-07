OM - Mercato : coup de théâtre pour Alvaro Gonzalez !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Souvenez-vous, c'était seulement il y a quelques jours. Dans la presse, était alors évoquée une rupture ce contrat entre le défenseur espagnol, Alvaro Gonzalez et l'OM. Une certitude même : le joueur avait accepté de résilier. Or, il n'en est rien. Car Alvaro est plus que jamais un joueur de l'OM, pas vraiment décidé à partir pour soulager les finances du club phocéen.

Récemment, Mohamed Toubache-Ter, bien informé en matière de mercato, assurait qu'un accord était proche entre Alvaro et le club saoudien d'Al-Raed. Depuis ? Rien. Alvaro aurait simplement changé d'avis. Igor Tudor, le nouvel entraîneur marseillais, aurait-il offert des garanties de temps de jeu à l'Espagnol ? On en doute.

Le dossier est loin d'être terminé...